Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Silivri sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi, sağlık ekipleri ve polis tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 40'lı yaşlarda bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı belirlendi. Kesin ölüm sebebinin tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Silivri sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Silivri Sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri sahilindeki vatandaşlar, sahilde erkek cesedi görmesi üzerine 112 Acil Servise durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan şahıs üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından erken şahsın ve 40'lı yaşlarda olduğu ve üzerinde kimliğin çıkmadığı belirtildi. Ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve intiharların tek sebebi Tayyıp

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve intiharların tek sebebi ayyaş Tayyıp

