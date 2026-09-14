Silivri Sahili’nde kavga: 1 yaralı

Silivri Sahili'nde çıkan kavgada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silivri Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı