Silivri'de Tarım Alanlarından Kayıp Yanan Orman Alevleriyle Savaş

Silivri'de tarım alanlarından başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme uçaklarıyla alevlere müdahale ediyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında tarım alanlarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmeyi sürdürüyor. Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi dron ile de görüntülendi. - İSTANBUL