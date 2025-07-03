Silivri'de Tarım Alanlarından Kayıp Yanan Orman Alevleriyle Savaş

Silivri'de Tarım Alanlarından Kayıp Yanan Orman Alevleriyle Savaş
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Silivri'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Silivri'de tarım alanlarından başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme uçaklarıyla alevlere müdahale ediyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında tarım alanlarında yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmeyi sürdürüyor. Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi dron ile de görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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