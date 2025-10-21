Haberler

Silivri'de Genç Adliye Katibi Ölü Bulundu

Silivri'de Genç Adliye Katibi Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri Adliyesi'nde katip olarak görev yapan ve hukuk fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan, Kale Park yarlıklarında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri Adliyesi'nde katip olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan, Kale Park yarlıklarında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Silivri'de bulunan Kale Park yarlıklarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir erkek görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şahsın Silivri Adliyesi'nde katip olarak görev yaptığı ve üniversite öğrencisi Mustafa Doğukan Özcan olduğu belirledi. Özcan'ın mektup yazarak bıraktığı öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç yaşta hayatına son veren Özcan'nın yakınları ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.