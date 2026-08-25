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Silivri’de binanın çatısında korkutan yangın

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Silivri’de bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Silivri'de bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Paniğe neden olan yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Silivri Çanta Mahallesi Bahadırhan Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sitenin içindeki binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle sısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki yapılara sıçrama ihtimaline karşı çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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