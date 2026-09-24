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Silifke'de çıkan yangın, helikopter ve arazözle evlere varmadan kontrol altına alındı

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Silifke'de çıkan yangın, helikopter ve arazözle evlere varmadan kontrol altına alındı
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Mersin'in Silifke ilçesi Uşakpınarı Mahallesi'nde bahçeler arasında çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ederken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor; çıkış nedeni inceleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelerin arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uşakpınarı Mahallesi'nde bahçelerin arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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