Silifke'de Çalıntı Motosikletle Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bir bölgede plakasız bir motosikletin trafikte ilerlediğini fark etti. Aracı durduran ekipler, yaptıkları incelemede motosikletin kontak anahtarının üzerinde bulunmadığını ve yakıt deposu kapağının zorlandığını tespit etti.

Detaylı kontrolde motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, sahibine ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, bu sırada kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliye 18 bin 872 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN