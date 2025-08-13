Şile'de Yüzme Yasağına Rağmen Denize Giren Vatandaş Akıntıya Kapıldı
Şile Kabakoz köyü sahilinde yüzme yasağına rağmen denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaşın kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.
Şile sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Şile Kabakoz köyü sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle verilen yüzme yasağına aldırış etmeyen bir kişi, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılarak dalgalar arasında kaybolan vatandaş kıyıya dönemeyince çevredekiler durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan cankurtaranlar, denizde çırpınan kişiyi kıyıya çıkararak kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa