Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

İSTANBUL - Şile'de yüzmek için denize giren iki kişi boğuldu. Boğulan iki kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yüzmeye giren diğer kişinin cesedi bulundu.

Olay, İstanbul Şile ilçesi Doğancılar plajında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Aşırı dalgalar nedeniyle 4 arkadaştan ikisi fazla açılmaları nedeniyle gözden kayboldu. Durumun cankurtaran ekiplerine bildirilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan biri çıkarıldı. Cankurtaranlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, sahil güvenlik, Kıyı Emniyetine ait ekipler ve arama kurtarma dalgıçları sevk edildi. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizde kaybolan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 4 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedeni bulundu. Karaya çıkarılan cansız beden sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Yusuf Can Yılmaz, "biz denize gelmiştik. İki tane arkadaşımız akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşadı. Bir arkadaşımızı kurtardılar. Diğerini arama kurtarma ekipleri çalışıyor" dedi.