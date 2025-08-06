Şile'de Alkollü Şahıs Evi Ateşe Verdi

Şile'de Alkollü Şahıs Evi Ateşe Verdi
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Şile'de alkollü bir kişi, kaldığı evi bilinmeyen bir nedenle ateşe verdi. Yangına itfaiye, jandarma ve köy sakinleri müdahale etti. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı.

Şile'de alkollü şahıs kaldığı evi ateşe verdi. Yangına itfaiye, jandarma ve köy sakinleri tarafından müdahale edildi.

Olay, 21.00 sıralarında Kabakoz Köyü Yunuslu mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi kaldığı ve yeğenine ait olduğu öğrenilen evi bilinmeyen bir nedenle ateşe verdi.

Yangının büyümesi üzerine çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma, Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra köy sakinlerinin de yardımıyla yangın fazla büyümeden söndürüldü. Evi yakan şahsın evi yaktıktan sonra itfaiyeyi çağırdığı öğrenilirken şahıs gözaltına alındı. Şahsın sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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