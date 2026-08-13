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Şile'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Birbirine Girdi

Şile'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Araç Birbirine Girdi
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Şile'de seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 araç maddi hasar aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Şile'de seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan aracın da karıştığı 3 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, gündüz saatlerinde Şile'de meydana geldi. Seyir halindeki bir araca arkadan başka bir aracın çarpmasıyla başlayan zincirleme kazaya toplam 3 araç karıştı. Yaşanan kaza, başka bir sürücünün araç kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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