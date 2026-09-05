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Taşköprü'de Silaj Makinesi Faciası: Bir Gencin Ayağı Koptu

Taşköprü'de Silaj Makinesi Faciası: Bir Gencin Ayağı Koptu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çalışan 24 yaşındaki İbrahim Kara, silaj makinesine bacağını kaptırarak ayağını kopardı. İlk müdahale Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan genç, tedavi için önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine tarlada çalıştığı esnada silaj makinesine bacağını kaptıran gencin ayağı koptu.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan 24 yaşındaki İbrahim Kara, henüz bilinmeyen bir sebeple bacağını silaj makinesine kaptırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla silaj makinesinden kurtarılan İbrahim Kara'nın ayağının koptuğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Kara, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda Kara'nın ileri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise köyde ise incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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