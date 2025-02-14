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Silahlı Yağma Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Silahlı Yağma Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, silahlı yağma suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan H.S. (52), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da hakkında 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalarda "silahlı yağma" suçundan 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan H.S. (52) gözaltına alındı. Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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