Nazilli'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Silahla Yağma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. (30), jandarma ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre hakkında 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Silahla Yağma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ü. (30), jandarma ekiplerince Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı