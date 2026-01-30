Haberler

Kümesten gelen öksürük sesi, 44 yıl hapis cezası olan firariyi yakalattı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'Silahla Yağma' suçundan 44 yıl hapis cezası bulunan E.A., saklandığı tavuk kümesinde polis tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında "Silahla Yağma" suçundan kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı tavuk kümesinde öksürünce polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.'nın (49) bir depoda saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi. Durumdan şüphelenen ekipler, kümeste yaptıkları kontrolde samanların arasına gizlenmiş E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgusunda; Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahla Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

