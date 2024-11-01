Üye Girişi
Haberler

Silahlı Yağma Çetesi Lideri 'Kezzap Murat' Bursa'da Yakalandı

Silahlı Yağma Çetesi Lideri 'Kezzap Murat' Bursa'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da silahlı yağma suçuna karışan 'Kezzap Murat' lakaplı çete lideri, Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul'da silahlı yağma suçuna karışan "Kezzap Murat" lakaplı çete lideri Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği'nce yapılan operasyon sonrası yakalandı. Şüphelinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği Ekiplerince şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da silahlı yağma suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen "Kezzap Murat" lakaplı Murat Ü.'nün (49) Bursa'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Çete lideri, ekiplerin başarılı operasyonu sonrası cadde üzerinde yakalanırken, şüphelinin kaçmak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına ifadesi alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.