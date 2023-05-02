Silahlı vurulan genç kız Karabük'te toprağa verildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silahla vurularak öldüren genç kadın memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silahla vurularak öldüren genç kadın memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesinde meydana gelmişti. Genç kıza takıntısı olduğu öğrenilen Başaran Çevikoğlu tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in cenazesi morgdan alınarak memleketi Safranbolu'nun Gündoğan getirildi. Kızlarının tabutu başında gözyaşı döken ailesi, ayakta durmakta güçlük çekti. Sönmez'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa