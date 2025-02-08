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Silahlı Terör Örgütüne Üyelikten 6 Yıl 3 Ay Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Silahlı Terör Örgütüne Üyelikten 6 Yıl 3 Ay Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda Muğla Ağır Ceza İlamat masasınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan şüpheli şahısın Ortaca ilçesinde olduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs Seydikemer-Eşen T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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