Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Aranan Şahıs Didim'de Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs Didim'de yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. (37) isimli şüpheli şahıs Didim ilçesinde yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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