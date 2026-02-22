İstanbul'da ağabeyini öldürdükten sonra intihar eden gencin cenazesi adli tıbba kaldırıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren ve ardından Silivri'de arkadaşına ait evde intihar eden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, 17 Şubat gecesi Arnavutköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, Uğur Özyurt (25) ile ağabeyi Burakcan Özyurt (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtığı öne sürülmüştü. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur Özyurt kaçmıştı.

Zanlının Silivri'de intihar ettiği ortaya çıkmıştı

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Uğur Özyurt'un arkadaşı R.G.'ye ait Silivri Bekirli Mahallesi'ndeki evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince gencin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Uğur Özyurt'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özyurt'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı