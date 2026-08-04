Manisa'da silahlı saldırıda ölen baba-oğul son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 43 yaşındaki Çetin Kıtıllı ile 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Acılı anne Özlem Kıtıllı ise cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Ahmet Bedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Kıtıllı (43) ile 16 yaşındaki oğlu Ayaz Kıtıllı, motosikletleriyle seyir halindeyken motosikletli Yıldırım Z.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve oğul için Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine aile yakınları, akrabaları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların edildiği törende duygu dolu anlar yaşanırken, Çetin Kıtıllı'nın eşi, Ayaz Kıtıllı'nın annesi Özlem Kıtıllı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta duran acılı anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı, sevenlerinin gözyaşları arasında Kırtık mezarlığında toprağa verildi. Törende aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Yıldırım Z.'yi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı