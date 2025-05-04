Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Hatice Çınar Toprağa Verildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Çınar'ın cenazesi, Elmadağ ilçesindeki Tokluoğlu Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla hayatını kaybeden Hatice Çınar'ın (21) cenazesi toprağa verildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Hatice Çınar, komşusu Murat Açıkgöz'ün (50) silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Çınar'ın cenaze namazı, baba ocağı olan Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde bulunan Tokluoğlu Camii'nde kılındı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınar'ın naaşı Hasanoğlan Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa