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Samsun'da Alacak Verecek Kıtası: Pompalı Tüfekle Yaralama

Samsun'da Alacak Verecek Kıtası: Pompalı Tüfekle Yaralama
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Samsun’da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Cuma akşamı İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. (22), aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenilen E.T.Ö.'ye (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Sol baldırından yaralanan E.T.Ö., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Polis tarafından gece sabaha karşı yakalanan B.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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