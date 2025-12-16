Sakarya'da 1 kişinin öldüğü esnaf kavgasında 4 tutuklu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı esnaf arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Aralık gece saatlerinde Bağlar Caddesi'nde bulunan bir oyun salonunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyun salonu işleten E.Ö. (51) ve arkadaşı Zafer Kalyoncu (37) ile iş yerlerine yakın bir noktada kurye olarak çalışan O.K. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen kurye O.K.'nin kardeşi A.K. (23) ve arkadaşları de bölgeye gelerek tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanındaki silahla 2 kişiye ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Kalyoncu (37), yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan oyun salonu işletmecisi E.Ö. ise tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı

Olayın ardından inceleme başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Silahı kullanan A.K., kavgayı başlatan O.K. ve yanlarındaki G.M. (26) ile İ.C.Ç. (24), yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA