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Silahla yaralama yapan şahıs yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 18 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.'yi silahla yaraladığı iddia edilen G.A. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Silahla yaralama yapan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 18 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.'yi silahla yaraladığı iddia edilen G.A. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanan G.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Samsun Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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