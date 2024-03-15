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Arkadaşlarını silahla rehin alıp, mobil bankacılıktan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

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Adana'da 2 şüpheli silahla rehin aldıkları 2 kişinin mobil bankacılık uygulamasına girerek 200 bin TL gasp etti. "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tehdit eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir kıraathanede meydana geldi. 2 kişi mahalleden tanıdıkları gençleri kıraathaneye çağırıp silahla rehin aldıktan sonra mobil bankacılık uygulamasından 200 bin TL vurgun yaptı. Gasp ettikleri kişileri 'polise gitmeyin' diye tehdit eden şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

38 yaşındaki Volkan T.daha önceden mahalleden tanıdığı 27 yaşındaki Recep Can Ç. ve 29 yaşındaki Doğan P.'yi kıraathaneye çağırdı. Çağırılan noktaya giden 2 kişi, Volkan T. ve yanındaki Metincan Ç. tarafından silahla rehin alındı. Şüpheliler, alıkoydukları iki kişinin cep telefonu alarak silah zoruyla mobil bankacılık uygulamasını açtırdı. Daha sonra uygulamadan Yusuf Y.'nin hesabında 200 bin TL gönderdi.

"POLİSE GİDERSENİZ SİZİ BULURUZ"

Parayı arkadaşının hesabına gönderen Volkan T. daha sonra alıkoyduğu gençleri "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tehdit ederek bıraktı. Alıkonulup silah zoruyla paraları alınan iki kişi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Silahla rehin alıp, mobil bankacılıktan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

SAKLANDIKLARI EVDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Gasp büro amirliğine bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı gaspçıların ve parayı gönderdikleri şüphelinin evleri tespit edildi. Ekipler, şüphelileri saklandıkları eve yapılan operasyonla yakaladı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Silahla rehin alıp, mobil bankacılıktan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı

2 GASPÇI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden Volkan T. ile Metincan Ç. tutuklanırken para gönderdikleri Yusuf Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Paranın aktarıldığı hesap ise bloke edildi. Olayı azmettirdiği öne sürülen Mehmet Ali T.'yi yakalama çalışması devam ederken şüphelinin bir çok suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Tutuklama Adana Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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