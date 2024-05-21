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Silahla oynayan rapçi Rylo Huncho yanlışlıkla kendini öldürdü

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17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, kamera karşısında silahla oynadığı esnada yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Korkunç kazada rapçi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Suffolk bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki rapçi Rylo Huncho, silahla oyun oynarken korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Instagram hesabından yayınlar yapan rapçi, eline aldığı silahla oyun oynarken o anları da kayda aldı. Silahı kapatarak başına götüren rapçi, silahın patlamasıyla vuruldu. Patlama sesinin ardından yere yığılan rapçi yaşamını yitirdi. Rapçi kendisini yanlışlıkla öldürdüğü anları da anbean kayda almış oldu. The Post'a konuşan emniyet güçleri, rapçinin evinde yanlışlıkla kendisini öldürdüğünü doğruladı.

Silahla oynayan rapçi Rylo Huncho yanlışlıkla kendini öldürdü

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Zekı Bulut:

İyi olmuş silahla ne ısı vardı ayrıca silahı niye bulunduruyor

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Emirhan Uçkan:

uyuşturucu içersen silahla oynarsan olacağı bu

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