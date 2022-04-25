Dayı ile yeğenin miras kavgası cinayetle sonuçlandı! Silahla öldürüp iki çocuğunun yardımıyla toprağa gömdü - Haberler

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Dayı ile yeğenin miras kavgası cinayetle sonuçlandı! Silahla öldürüp iki çocuğunun yardımıyla toprağa gömdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dayı ile yeğenin miras kavgası cinayetle sonuçlandı! Silahla öldürüp iki çocuğunun yardımıyla toprağa gömdü

Samsun'da bir süredir kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Bilhan Özdemir'in miras meselesi nedeniyle kavgalı olduğu dayı tarafından öldürüldüğü, dayısının iki oğlunun yardımıyla da gömüldüğü ortaya çıktı. Özdemir'in cesedi ise kadavra köpeği tarafından yapılan aramada toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Özdemir'in yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu.

DAYISI, İKİ OĞLUNUN YARDIMIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Özdemir'i aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Kadir B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları Halit (35) ve Adil B.(38) tarafından Durusu Mahallesi Karakirazlık mevkisinde toprağa gömüldüğünü tespit etti.

TOPRAĞA GÖMÜLEN CESEDİ KADAVRA KÖPEKLERİ BULDU

Jandarma kadavra köpeği tarafından yapılan aramada Bilhan Özdemir'in cesedi toprağa yaklaşık 40 santim gömülmüş halde bulundu. Tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edilen Özdemir'in cansız bedeni gömülü olduğu topraktan çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Çarşamba, Kadavra, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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