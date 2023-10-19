Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ikamet ettiği sitede silahla göğsünden vurulmuş olarak bulunan 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Silahla göğsünden vurulmuş halde bulunan şahıs kurtarılamadı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ikamet ettiği sitede silahla göğsünden vurulmuş olarak bulunan 69 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 11.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tekke sokakta bulunan bir sitede silah sesi duyan bölge sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay intikal eden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyle karşılaştı. Göğsünden isabet aldığı belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden şahsın bir süredir sağlık sorunları bulunduğu belirtilen 69 yaşındaki Suat O. olduğu belirlendi.

Bölgede inceleme yapan ekipler bir adet tüfek ile boş kartuş bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.