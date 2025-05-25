Silahla Araç Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Silahla Araç Gasp Eden Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahısa yumruk atarak silahla araç gasp eden şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silahla araç gasp edip tutuklanmıştı.. O anların görüntüsü çıktı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsa yumruk atarak silahla araç gasp eden şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, önceki gece ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sultan Alaaddin Caddesi'nde bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre, şüpheli E.B., market önünde araçtan inen O.Y.'ye ye yumruk atıp silah göstererek otomobili gasp edip bölgeden uzaklaştı. O.Y.'nin durumu bildirmesi üzerine polis hemen harekete geçti. Fatih Mahallesi Karaağaç mevkiinde aracı fark eden polis, kovalamaca sonucu şüpheli E.B.yi yakalarken, şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan araçta tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Gece vakti yağma suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin araç sahibine yumruk attığı, ardından silah çektiği anlar yer aldı. Mağdurun kaçtığı olayda şüphelinin otomobile binerek uzaklaşma anları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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