Silahıyla 2 kişiyi yaralayan şahıs çıktığı çatıda vatandaşlara korkulu anlar yaşattı Ordu'nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kavga ettiği şahısları silahla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak kendini kilitledi.

Silahıyla 2 kişiyi yaralayan şahıs çıktığı çatıda vatandaşlara korkulu anlar yaşattı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kavga ettiği şahısları silahla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkarak kendini kilitledi. İtfaiyenin açtığı atlama yatağına ateş ederek çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şahsı polisin ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Selami O., binanın birinci katındaki kıraathanede 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Selami O., silahla tartıştığı Ercan Ocakdan ile Mustafa Tonka'yı yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Selami O. binanın çatısına çıkarak kendisini kilitledi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ekiplerin şahsı ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise yaşananları adeta film izler gibi izledi. Emniyet güçlerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, binanın karşısından cep telefonlarıyla yaşanan olayı kaydetti.

Ordu'dan Özel Harekat ekipleri sevk edildi

Ordu'dan Özel Harekat ekipleri de ilçeye sevk edildi. Uzun çabalar sonucunda şahısla temas kuran ekiplerin ikna çabaları yine sonuçsuz kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri, binanın yakınında atlama yatağı kurmaya başladı. Bunu gören şahıs, belindeki silahla peş peşe itfaiye atlama yatağına ateş etti. Bu sırada büyük korku ve panik yaşanırken, şahıs çatı katına kimsenin çıkmasına izin vermedi. Yakınları aracılığıyla şahsı ikna çabaları telefonla devam etti. Ekiplerin Selami O.'yü ikna çabaları sürüyor.