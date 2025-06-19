Silahın Ateş Alması Sonucu Kendini Vuran Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 43 yaşındaki A.A., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki silahın ateş alması sonucu kendini vuran adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre silahı elindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş alan A.A. (43), yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. A.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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