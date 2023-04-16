Silahı kurcalarken arkadaşını kafasından vuran genç tutuklandı

Samsun'da evinde tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşını kafasından vurarak ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki C.Ö. evinde tabancasını kurcalarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı M.A.'yı (20) kafasından vurdu. Ağır yaralanan M.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN