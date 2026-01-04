Haberler

Bakan Yerlikaya: "4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik"

Bakan Yerlikaya: '4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığını ve 4 kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini açıkladı. Operasyonlar sırasında 398 ruhsatsız tabanca, 175 av tüfeği ve 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik" dedi.

Bakan Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından, 14 il merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 adet kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiğini belirterek, 202 şüphelinin de yakalandığını duyurdu.

"202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik"

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"14 il merkezli 'silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık, 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik. Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da operasyonlar düzenledik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Kazancı Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding'in kurucusu Ali Metin Kazancı vefat etti