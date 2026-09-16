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Silah taciri polisten kaçamadı

Silah taciri polisten kaçamadı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda M.S. (18) ekipler tarafından yakalanırken şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet silah parçası, 7 adet şarjör ve 108 adet Fişek ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, şahıs hakkında 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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