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Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, Silah Kazası Sonucu Şehit Oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in silah kazası sonucu hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Güney'e Allah'tan rahmet, ailesine ve jandarma teşkilatına baş sağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kazası sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Jandarma Güvenlik 3-sayfa

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