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Silah hırsızlığına 7 tutuklama

Silah hırsızlığına 7 tutuklama
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Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalıp, sattığı belirlenen şüphelilerden 7 kişi tutuklandı öte yandan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğünün deposundan silah ve mühimmat çalındığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında polislerinde bulunduğu 11 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, KOM Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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