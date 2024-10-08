Sıla Bebek Dedesinin Soyadı İle Defnedildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek, cenaze namazının ardından dedesi Güler soyadı ile defnedildi. Cenaze, Yenişehir Mezarlığı'na gerçekleştirildi.
Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılınan Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 ay önce cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hastanede gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi. Sıla bebek dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Mezarın başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı.