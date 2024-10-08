Sıla Bebek Dedesi ile Defnedildi
Cinsel istismar ve şiddet mağduru 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, cenaze namazının ardından dedesinin soyadıyla toprağa verildi. Mezarı başında Sıla Güler yazılı tahtanın yer alması dikkat çekti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılınan Sıla bebek dedesinin soyadı ile defnedildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 ay önce cinsel istismar ve şiddete uğradıktan sonra hastanede gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebek, kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sıla bebek dedesinin soyadı ile toprağa verildi. Mezarın başına konulan tahtaya Sıla Güler yazılması dikkatlerden kaçmadı. - TEKİRDAĞ