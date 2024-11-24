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Sıla Bebeğin Teyzesi İntihar Etti

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Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi, yeğeninin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu 3. kattan atlayarak intihar etti. Olay, Sıla Yeniçeri'nin yaşadığı trajedinin ardından gerçekleşti. Aile, bu acı kayıptan derin bir travma yaşadı.

Sıla bebeğin teyzesi intihar etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi, yeğeninin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu 3. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Elif Akyüz, 2 yaşındaki yeğeni Sıla Yeniçeri'nin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu babasıyla birlikte yaşadığı 3. kattami evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından bırakıldığı komşunun çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin yaşadığı trajedi, aile üzerinde derin izler bıraktı. Sıla bebek ölmeden önce 30 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, bu süreçte Elif Akyüz her gün hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan acının ardından aile büyük bir travma yaşarken, Elif Akyüz'ün bu sürecin etkisinden kurtulamadığı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıla Bebeğin Teyzesi İntihar Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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