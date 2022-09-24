Son dakika haberi! Sıkı eğitimden geçen 'hassas burunlar' operasyonlarda önemli görevler alacak

Sıkı eğitimden geçen 'hassas burunlar' operasyonlarda önemli görevler alacak

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi (KEM), kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. 6 farklı ırktan yüzlerce köpek 13 değişik branşta belirlenen testleri geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak.

Suç ve Suçlularla Mücadelenin gizli kahramanı dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki bir yıllık eğitimlerinin ardından operasyonlara hazır hale geliyor. Yurt içinde huzurun sağlanması için 13 farklı branşta eğitilen köpekler, her 3 ayda bir tabi tutulduğu testlerden başarıyla geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen hassas burunlara; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibine kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Anne sütünden kesildikten sonra eğitilmeye başlanan 6 farklı ait yüzlerce köpek, tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki operasyonlarda önemli görevler alacak.

"Testi geçen köpekler amacına uygun olarak bir sonraki aşama için eğitilir"

KEM Eğitim ve Planlama Büro Amiri Komiseri Kürşad Samet Özkan, köpeklerin doğumundan merkezden ayrılışına kadarki aşamalardan bahsederek şunları dedi:

"Şubemizde; Belçika Malinios, Alman Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği, Golden, Labrador ve Cocker ırkı köpekler tercih edilmektedir. 13 farklı branşta eğitim verilmektedir. Bunlardan bazıları; narkotik madde arama, patlayıcı madde arama, kadavra arama, asayiş devriye köpeği, canlı insan arama ve özel operasyondur. Bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. Köpeklerimiz; 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda yeterlilik testlerine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler amacına uygun olarak bir sonraki aşama için eğitilmeye devam eder."

"Köpeklerimiz bir çok başarılı operasyonun gizli kahramanı"

Dedektör köpeklerin 10 yıla kadar görev yapabildiğini belirten Özkan, "Görev köpekleri üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilmektedir. Eğitimlerimiz, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapılmaktadır. Can dostumuz köpeklerimiz suç ve suçlularla mücadelelerde, bir çok başarılı operasyonlarda gizli kahramanı olmuşlardır. 1997 yılında kurulan Köpek Eğitim Merkezi, halen eğitimlerini devam etmektedir" dedi.