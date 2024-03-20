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Siirt ve Van arasındaki yol çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

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Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki yola çığ düştü, ikiye ayrılan yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, Pervari ile Çatak arasında çığ düşmesi sonucu ikiye ayrılan yol ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle bölgeye Van Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pervari Siirt Çatak Van Ulaşım Doğal Afet 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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