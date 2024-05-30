Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt'te kent meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da çatışmanın ortasında kalırken valinin korumalarının müdahale ettiği olayda 2 kişi yaralandı.

VALİNİN KORUMALARI MÜDAHALE ETTİ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı. Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.