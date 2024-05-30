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Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

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Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Vali Kemal Kızılkaya da çatışmanın ortasında kaldı. Valinin korumalarının müdahale ettiği çatışmada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te kent meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da çatışmanın ortasında kalırken valinin korumalarının müdahale ettiği olayda 2 kişi yaralandı.

VALİNİN KORUMALARI MÜDAHALE ETTİ

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı. Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemal Kızılkaya Kavga Siirt Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Tamer Çakır:

Onun silahı var halk ne yapsın silahsız kanuna saygılı vatandaş her gün sokakda tehlike altında asıl bunu haber yapın yayınlarsalar okursunuz

8
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TheC:

Teksas'ta bugün...

4
0
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