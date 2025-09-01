Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Kurtalan yolu Caddesi'nde 56 ABH 338, 56 AAU 479 ve 42 AKM 259 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Mina T., Serap T., Hakan T. ve Barış E. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT