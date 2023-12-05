Siirt'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarıyla arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolunda İslam İverendi (28) yönetimindeki 34 HIE 777 plakalı tır, karşı yönden gelen Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve Faruk Öztoprak (28) yönetimindeki 34 ELB 754 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü İslam İverendi olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan Müslüm Öztoprak da kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztoprak'ın kazada yaralanan kardeşi Faruk Öztoprak ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT