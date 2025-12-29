Haberler

Siirt'te minibüs devrildi: 6 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 6 yaralı
Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen minibüste 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi İkizler köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan minibüsle ilgili alınan ihbar üzerine olay yerine UMKE timleri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak araçta bulunan 6 yaralıyı titizlikle ve güvenli bir şekilde tahliye etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
