Siirt'te Yılbaşı Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, yılbaşı öncesi ve akşamı uygulanacak güvenlik önlemlerinin değerlendirildiği 'Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Vali Kızılkaya, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınacağını vurguladı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yılbaşı Tedbirleri Genelgesi' doğrultusunda yapılan hazırlıklar ele alındı. Toplantıya, ilgili kurum temsilcileri de katıldı. - SİİRT