Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'ın davetini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

Siirt'te Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Siirt'te Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen ev yangını sonrası AFAD mühendisleri, hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak rapor hazırladı. Yangının çıkış nedeni ve evin aldığı hasar detaylı olarak inceleme altına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen ev yangınının ardından, AFAD mühendisleri, hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak raporlarını hazırladı.

İlçenin Aydın Mahallesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale gelmişti. AFAD mühendisleri, yangının çıkış nedenini ve evin gördüğü hasarı detaylı bir şekilde inceledi. İncelemeler sonucunda hazırlanan rapor, AFAD Başkanlığına gönderildi. Mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
img

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
img

Galatasaray'da ayrılık günü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.