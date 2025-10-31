Haberler

Siirt'te Yangın Çıktı, Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtararak hayata döndürdü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Doğan Mahallesi Şivan Perver Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangının söndürürken mahsur kalan kediyi de kurtardı.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler sürüyor. - SİİRT

