Siirt'te Vinç Devrildi: 1 Yaralı

Siirt'te Vinç Devrildi: 1 Yaralı
Güncelleme:
Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç Kurtalan ilçesi Kayabağlar kavşağında devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücünün hafif yaralandığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
