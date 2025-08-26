Siirt'te Vinç Devrildi: 1 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç Kurtalan ilçesi Kayabağlar kavşağında devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücünün hafif yaralandığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - SİİRT